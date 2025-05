Assumere donne svantaggiate costa meno alle imprese Come funziona il nuovo bonus

Dal 16 maggio, le imprese del settore privato possono beneficiare del bonus donne, un'agevolazione prevista dal Decreto Coesione. Questo insediamento promuove l'occupazione delle donne svantaggiate, offrendo ai datori di lavoro un esonero dai contributi per nuove assunzioni. Scopriamo come funziona questa misura vantaggiosa per le aziende e per l'inclusione lavorativa.

Dopo settimane di attesa, è arrivata la circolare dell’Inps: da venerdì 16 maggio scatta il bonus donne. Si tratta di una misura, prevista dal Decreto Coesione, destinata ai datori di lavoro del settore privato, che mira a stimolare l’occupazione attraverso l’esonero dei contributi per nuovi contratti o per trasformazioni di contratti a tempo indeterminato. Cosa prevede il bonus donne e chi riguarda. Il bonus donne prevede l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro il 31 dicembre 2025, di donne lavoratrici svantaggiate, fino a un massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Il bonus riguarda donne di qualsiasi etĂ che siano prive di un impiego regolarmente retribuito da a lmeno 24 mesi, ovunque residenti; che risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, che comprende tutti i Comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna; e che siano svantaggiate in quanto svolgono professioni o attivitĂ lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparitĂ occupazionale di genere. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Assumere donne “svantaggiate” costa meno alle imprese. Come funziona il nuovo bonus

