Assolombarda | Alvise Biffi presenta la nuova squadra di presidenza per il 2025-2029

Assolombarda, sotto la guida del presidente designato Alvise Biffi, svela la nuova squadra di presidenza per il quadriennio 2025-2029. Il consiglio generale ha approvato la proposta, con Giulia Castoldi nominata vicepresidente vicario e responsabile delle Imprese familiari, affiancata dai vicepresidenti Paolo Gerardini e altri. Un passo significativo per rappresentare e sostenere le imprese del territorio.

Il consiglio generale di Assolombarda ha approvato la proposta del presidente designato, Alvise Biffi, relativa alla squadra di presidenza per il quadriennio 2025-2029. Giulia Castoldi sar√† vicepresidente vicario con delega alle Imprese familiari. Sono stati designati vicepresidenti: Paolo Gerardini, delega a Credito, Finanza e Fisco; Arrigo Giana (Infrastrutture); Nicoletta Luppi (Europa e Life Sciences); Nicola Monti (Transizione energetica); Alessandro Picardi (Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e Eventi culturali); Agostino Santoni (Education, Universit√† e Ricerca); Marta Spinelli (Welfare, sicurezza sul lavoro e relazioni industriali); Carlo Spinetta (organizzazione, sviluppo e marketing); Veronica Squinzi (internazionalizzazione); Giovanni Tronchetti Provera (sostenibilit√†). Alvise Biffi, designato presidente di Assolombarda lo scorso 9 aprile con il 99,2% dei consensi, tiene le deleghe a intelligenza artificiale e transizione digitale. 🔗Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Assolombarda: Alvise Biffi presenta la nuova squadra di presidenza per il 2025-2029

