Associazioni sportive in difficoltà | In bilancio fondi per 165mila euro

Sette impianti sportivi, uno in ognuna delle principali frazioni grevigiane, 22 società sportive, 165mila euro di finanziamento della loro attività nel 2025 a favore delle associazioni che gestiscono gli impianti e realizzano progetti in particolare a favore della disabilità e delle fasce più deboli della popolazione. Sono i numeri dello sport a Greve, settore nel quale la giunta Sottani continua a investire. Come spiega l’assessore allo Sport Paolo Tepsich. Quale valore ha lo sport nel territorio grevigiano? "Abbiamo un’offerta tra le più ampie e diversificate a livello regionale, specie se comparate ad un Comune di piccole dimensioni come il nostro. Si va dalle arti marziali al ciclismo, passando per il tennis, la pallavolo, la danza, la podistica, il baseball, il triathlon fino ad arrivare al calcio. 🔗Leggi su Lanazione.it

