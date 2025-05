Associazioni no profit e ricerca A chi destinare il 5x1000

Il 5x1000 rappresenta un'opportunità unica per sostenere le associazioni no profit e le attività di ricerca. Destinato a enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale, questo contributo permette di finanziare progetti significativi e migliorarne l'impatto sociale. Scopri come e a chi puoi destinare il tuo 5x1000 per fare la differenza.

Chi può accedere (e, dunque, beneficiare) del 5X1000? Possono farlo gli enti non profit operativi negli ambiti previsti e, nello specifico, gli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, incluse le cooperative sociali. Il contributo può anche andare ad Enti di Istruzione e Ricerca, oppure a Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e ad enti e istituzioni che svolgono attività di ricerca sanitaria con orientamento traslazionale. è possibile erogare il contributo anche ad Associazioni Sportive Dilettantistiche o ad enti che realizzano attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici o ad enti gestori di aree protette. Ma il 5X1000 può rappresentare una risorsa importante da donare anche ad enti pubblici, come i Comuni o ad altri istituti sanitari pubblici con finalità di ricerca ad orientamento traslazionale o ad Istituti controllati dal MIBACT e dotati di autonomia speciale. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Associazioni no profit e ricerca A chi destinare il 5x1000

Ne parlano su altre fonti

Una ricerca, il 90% degli italiani consuma pistacchi

Segnala vocedimantova.it: MILANO (ITALPRESS) - In un contesto in cui il consumo di snack è in costante crescita, gli italiani riscoprono le tradizioni alimentari, abbracciando al ...

Cinque per mille, cos’è il tetto al finanziamento (sforato) e cosa chiede il no profit: le storie, da Fondazione Ant ad Ail

Si legge su corriere.it: Solo la metà dei contribuenti indica la destinazione. Ma il limite di 552 milioni viene sempre superato. Le soluzioni sul tavolo ...

Salute, il ruolo centrale del terzo settore, associazioni pazienti, enti e fondazioni

Riporta milanofinanza.it: Se ne è parlato durante l’evento promosso da AstraZeneca e Alexion nell’ambito della Mind innovation week, che ha rappresentato un’importante occasione di confronto per consolidare il dialogo tra gli ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

AIESEC - Global Talent e Global Teacher : no-profit dei giovani

AIESEC è la più grande organizzazione no-profit, internazionale, indipendente e interamente gestita da giovani dai 18 ai 30 anni.