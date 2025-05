Assistemnto sociali il nuovo consiglio del Croas

Il 3 e il 4 aprile si sono svolte le elezioni per il nuovo Consiglio Regionale del Croas presso la sede di Ancona dell'Ordine Regionale Assistenti Sociali Marche. Il nuovo assetto vede Monica Frezzotti come presidente, Cristina Ilari come vicepresidente e Maria Fran... in qualitĂ di segretaria, pronti a guidare con impegno la professione degli assistenti sociali.

Nella sede di Ancona dell' Ordine Regionale Assistenti Sociali Marche, si è insediato il nuovo Consiglio Regionale del Croas, a seguito delle elezioni avvenute il 3 e il 4 aprile. Il nuovo Consiglio è così composto: presidente, Monica Frezzotti; vicepresidente, Cristina Ilari; segretaria, Maria Francesca Falleroni; tesoriera, Alessandra Ortenzio; consiglieri: Valeria Beltutti, Alessandra Cocci, Lucia Consuelo Curella, Miriam Delmonte, Sabina Lavagnoli, Glenda Orlandi, Sara Ricci. Nella foto, il nuovo Croas.

