Assicurazione auto a Piacenza spesa media di 537 euro | al terzo posto in Emilia-Romagna

Ad aprile 2025, la spesa media per l'assicurazione auto a Piacenza si attesta a 537,32 euro, segnando un calo del 7,4% rispetto al semestre precedente. Nonostante questo, la provincia rimane al terzo posto per i premi più elevati in Emilia-Romagna, come evidenziato dai recenti dati.

