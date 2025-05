Assemblea dei soci per Banca della Marca celebrati i 130 anni di storia

Lunedì sera, in coda all'Assemblea dei Soci di domenica, si è tenuto il primo Consiglio di Amministrazione di Banca della Marca, che ha visto la riconferma di Sonego Loris Presidente e la nomina a Vice Presidente Vicario di Bonotto Antonio e Vice Presidente Ceolin Paolo e i Consiglieri, Bettiol.

