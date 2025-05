Assemblea con i residenti del centro storico | Consiglio di quartiere non rappresentativo

L'assemblea con i residenti del centro storico ha evidenziato una profonda sfiducia nei confronti del consiglio di quartiere, accusato di non rappresentare le loro esigenze. Alleanza Verdi e Sinistra, M5S e Strada Comune promuovono incontri per raccogliere direttamente le istanze dei cittadini. Durante l'ultima riunione, si sono raccolti molteplici spunti e preoccupazioni.

"Tra i residenti del centro la sfiducia nel consiglio di quartiere è assoluta. Non ritengono rappresenti le loro istanze". Alleanza Verdi e Sinistra, M5S e Strada Comune organizzano incontri in varie zone della città per ascoltare le esigenze dei cittadini. Durante l’ultima riunione, che ha raccolto diversi residenti del centro storico, gli argomenti sono stati la problematica raccolta dei rifiuti e l’ accessibilità al centro. Il consigliere comunale Alberto Cicarè, uno dei promotori di questi incontri, spiega che "i residenti in assemblea, hanno sottolineato che manca un interlocutore con l’amministrazione, e segnalano sporcizia e rifiuti nelle vie del centro, oltre al problema dei parcheggi e della musica serale ad alto volume. Problemi di non facile soluzione, che fanno emergere la necessità di una proposta complessiva alternativa". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Assemblea con i residenti del centro storico: "Consiglio di quartiere non rappresentativo"

