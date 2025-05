Assemblea annuale del coordinamento del volontariato di Protezione civile

Sabato 17 maggio, dalle ore 9:30, Arezzo ospiterà l'Assemblea Generale annuale del Coordinamento Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile. L'incontro si svolgerà presso la Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia, presieduto dal Presidente della Provincia di Arezzo, e rappresenterà un'importante occasione di confronto e programmazione per il volontariato locale.

Sabato 17 maggio, dalle ore 9:30 ad Arezzo, presso la Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia, si terrà l’Assemblea Generale annuale del Coordinamento Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile. All’incontro, presieduto dal Presidente della Provincia di Arezzo. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Assemblea annuale del coordinamento del volontariato di Protezione civile

Le notizie più recenti da fonti esterne

Assemblea annuale del coordinamento del volontariato di protezione civile in sala dei Grandi

Si legge su msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Arezzo, le associazioni di volontariato in assemblea

Secondo corrierediarezzo.it: Sabato 17 maggio, dalle ore 9.30 ad Arezzo, presso la Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia, si terrà l’Assemblea Generale annuale del Coordinamento Provinciale delle Organizzazioni di ...

Centro Servizi Volontariato, bilancio da 1,5 milioni: eletto il nuovo direttivo. Tutti i nomi

Scrive ilgazzettino.it: PADOVA - Giornata di partecipazione e passaggio di testimone al Centro Servizi Volontariato (Csv) di Padova e Rovigo, che ieri (10 maggio) ha riunito l'assemblea dei soci per eleggere il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Riot Games | Rapporto dell'impatto annuale 2022

Oggi Riot Games ha pubblicato il Report dell'Impatto Annuale per il 2022, che ancora una volta mette in risalto quanto sia speciale la community dei Rioter di tutto il mondo.