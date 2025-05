Assegno Unico INPS Maggio 2025 | date dei pagamenti aumenti e controlli

L'Assegno Unico INPS di maggio 2025 si prepara a entrare nel vivo, pur senza una data fissa per i pagamenti. I versamenti standard inizieranno dal 20 maggio, mentre chi ha apportato modifiche o presentato una nuova domanda riceverà i bonifici tra il 26 e il 31 maggio. Rimanete aggiornati per eventuali aumenti e controlli.

L’INPS non ha fornito una data fissa per l’erogazione dell’Assegno Unico di maggio 2025. Tuttavia, i pagamenti standard, cioè quelli senza modifiche nella domanda, inizieranno dal 20 maggio. Chi ha presentato una nuova domanda o ha richiesto modifiche riceverà i bonifici tra il 26 e il 31 maggio, nella settimana successiva all’approvazione da parte dell’INPS. . Assegno Unico INPS Maggio 2025: date dei pagamenti, aumenti e controlli Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

