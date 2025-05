L’Italia, nonostante il Pnrr, resta un Paese con pochi asili nido. Al terzo bando, pubblicato dal ministero dell’Istruzione e del Merito, il governo alza le mani: le richieste arrivate dai Comuni si sono fermate secondo una ricognizione del Sole 24 Ore al 50% dei fondi disponibili. Circa 400 milioni di euro residui anziché essere assegnati alla realizzazione di nuovi edifici per la fascia zero-tre anni andranno sul capitolo dell’edilizia scolastica. Risultato: “I trenta mila posti previsti all’inizio” sono sfumati “in 15mila”. A frenare la partecipazione dei Comuni anche le incognite sulla possibilità di sostenere nel tempo i costi ordinari di gestione delle nuove strutture. Il Pnrr, infatti, prevede finanziamenti per la costruzione dei nidi ma non per la manutenzione e il personale: un tema particolarmente sentito dai sindaci che in questi anni devono far fronte sempre più alle risorse locali per poter gestire le scuole. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Asili nido, anche il terzo bando Pnrr è un flop: dai Comuni richieste solo per metà dei fondi disponibili