Ascolti tv mercoledì 14 maggio | chi ha vinto tra Milan-Bologna e Le indagini di Lolilta Lobosco

Mercoledì 14 maggio si è svolta una sfida accesa tra la serie "Le indagini di Lolita Lobosco" e la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. In access prime time, si sono confrontati anche "Affari Tuoi" e "Striscia la Notizia". Scopri i dati Auditel che rivelano i vincitori della serata! Continua a leggere...

Chi ha vinto tra la serie di Rai1 Le indagini di Lolita Lobosco e la finale di Coppa Italia Milan-Bologna. In access prime time la sfida tra Affari Tuoi e Striscia la Notizia. Tutti i dati Auditel di ieri, mercoledì 14 maggio. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Ascolti tv mercoledì 14 maggio: chi ha vinto tra Milan-Bologna e Le indagini di Lolilta Lobosco

Potrebbe interessarti su Zazoom

DEATHLOOP esce il 21 maggio 2021 Prenotazioni disponibili

DEATHLOOP, l?innovativo sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon esce in esclusiva per PlayStation 5 (PS5) e PC il 21 maggio 2021.