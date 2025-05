Il debutto di Amadeus su Nove con Like a Star non ha dato i risultati sperati poiché surclassato dalla finale di Coppa Italia su Canale 5 che ha dominato la serata con oltre il 30% di share L'articolo Ascolti TV del 14 maggio 2025, inizio deludente per Amadeus e Like a Star proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it

