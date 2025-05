Ascolti TV 14 maggio 2025

Ascolti TV 14 maggio 2025 – Tornano puntuali i dati Auditel per la prima serata di martedì 13 maggio. Scopriamo insieme le performance delle principali reti italiane e quali programmi hanno catturato l'attenzione del pubblico nella fascia prime time. Ecco un'analisi dettagliata dei risultati e delle tendenze di ascolto.

Ascolti TV prima serata – Mercoledì 14 maggio 2025. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di mercoledì 14 maggio: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco Rai 2 Delitti in Paradiso Rai 3 Chi l'ha visto? Rete 4 Fuori dal coro Canale 5 Finale Coppa Italia – Milan-Bologna Italia 1 Il principe cerca moglie LA7 Una giornata particolare TV8 4 Ristoranti di Alessandro Borghese NOVE Like a star

Ascolti tv di martedì 13 maggio

Segnala rai.it: Comincia col botto la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest che porta Rai 2 in vetta alla classifica degli ascolti in prime time. La prima semifinale della kermesse, in onda in diretta da Basi ...

Ascolti tv ieri martedì 13 maggio chi ha vinto tra Eurovision 2025, Maria Corleone, Simon Coleman e Le Iene

Scrive virgilio.it: Ascolti tv martedì 13 maggio 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Simon Coleman contro Maria Corleone, Eurovision 2025, Le Iene e DiMartedì ...

Ascolti tv lunedì 13 maggio: chi ha vinto tra Maria Corleone 2, Simon Coleman e l'Eurovision 2025

Segnala fanpage.it: Gli ascolti tv di martedì 13 maggio, tutti i dati Auditel. Su Rai2 la prima semifinale dell'Eurovision 2025, mentre su Rai1 è andata in onda la serie ...

