ASCOLTI TV 14 MAGGIO 2025 | LA FINALE DI COPPA ITALIA 309% TRA LOLITA 128% CHI L’HA VISTO 97% E MUSETTI 63% PARTE LIKE A STAR 24%+33%+37%

Gli ascolti tv del 14 maggio 2025 registrano la finale di Coppa Italia come evento di punta, con 309.000 spettatori. "Lolita" conquista 128.000 visualizzazioni, mentre "Chi l'ha visto" segue con 97.000. Intanto, il match Musetti-Zverev si attesta a 63.000. Scopriamo nel dettaglio le performance dei vari programmi nel mercoledì televisivo.

ASCOLTI TV 14 MAGGIO 2025 • Mercoledì •. Gli ascolti tv di mercoledì 14 maggio 2025 con la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna e i BNL con la sfida Musetti-Zverev. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Tg1 Mattina – x Tg1 – x UnoMattina – 910 21.80 Storie Italiane – 888 22.10 Storie Italiane – 958 20.10 E’ Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 + Economia – x + x La Volta Buona – x La Volta Buona – x La Volta Buona Special – x Tg1 – x Pres. La Vita in Diretta – x La Vita in Diretta – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti + Affari Tuoi – x + x Le Indagini di Lolita Lobosco 3 – 2398 12.80 TC – x G – x O – x Le Indagini di Lolita Lobosco 3 – x Porta a Porta – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – 807 19.50 + 760 19.10 Forum – x Tg5 – x Beautiful – x Tradimento – x Uomini e Donne – x + x Amici di Maria De Filippi – x L’Isola dei Famosi – x The Family – x Pomeriggio 5 – x + x Pomeriggio 5 Saluti – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Striscina La Notizina – x Milan-Bologna – 6530 30. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 14 MAGGIO 2025: LA FINALE DI COPPA ITALIA (30,9%) TRA LOLITA (12,8%), CHI L’HA VISTO (9,7%) E MUSETTI (6,3%). PARTE LIKE A STAR (2,4%+3,3%+3,7%)

Ne parlano su altre fonti

Ascolti tv mercoledì 14 maggio: chi ha vinto tra Milan-Bologna e Le indagini di Lolilta Lobosco

fanpage.it scrive: Chi ha vinto tra la serie di Rai1 Le indagini di Lolita Lobosco e la finale di Coppa Italia Milan-Bologna. In access prime time la sfida tra Affari Tuoi e Striscia la Notizia. Tutti i dati Auditel di ...

Ascolti tv del 14 maggio, Milan-Bologna o Le indagini di Lolita Lobosco

Da dilei.it: Su Canale 5 la finale di Coppa Italia Milan-Bologna spiazza tutti. Su Rai 1 va in onda la replica de “Le indagini di Lolita Lobosco”.

Ascolti tv di martedì 13 maggio

Come scrive rai.it: Comincia col botto la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest che porta Rai 2 in vetta alla classifica degli ascolti in prime time. La prima semifinale della kermesse, in onda in diretta da Basi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tale e Quale Show: vince Barbara Cola con Anastacia. E volano gli ascolti per Goggi, Panariello Salemme

Vince Barbara Cola con una formidabile imitazione di Anastacia l?ottava puntata di Tale e Quale Show, andata in onda ieri sera e che ha visto eccezionalmente alternarsi alla conduzione Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme con il supporto di Gabriele Cirilli.