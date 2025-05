Ascoli Calcio | ore decisive per la cessione a Francesco Pecci

L'Ascoli Calcio vive ore cruciali per la possibile cessione a Francesco Pecci. Oggi e domani saranno determinanti per comprendere se il trasferimento dall'attuale proprietà romana si concretizzerà. Intanto, il sindaco Marco Fioravanti ha già avviato discussioni sul futuro della squadra, in attesa di sviluppi in questo momento delicato.

L’ Ascoli si prepara ad affrontare ore particolarmente decisive sul fronte cessione. La giornata di oggi e quella di domani saranno nevralgiche per riuscire a capire se il passaggio di mano dall’attuale proprietà romana a Francesco Pecci andrà in porto. Nella giornata di ieri il sindaco Marco Fioravanti era a Roma per cercare di agevolare l’incontro delle parti. Proprio il primo cittadino insieme all’assessore Nico Stallone nel corso della settimana passata avevano accolto in città l’amministratore delegato di Uniko Spa Sb che per l’occasione si era potuto presentare agli imprenditori del territorio per illustrare le proprie intenzioni e raccogliere le adesioni delle aziende ascolane ad appoggiare il suo progetto in via di evoluzione. Ora per produrre la scintilla manca solo l’elemento più importante: l’offerta. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli Calcio: ore decisive per la cessione a Francesco Pecci

Se ne parla anche su altri siti

Ascoli Calcio: ore decisive per la cessione a Francesco Pecci

Segnala msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Calcio dilettantistico: weekend decisivo per playoff e playout in provincia

Scrive msn.com: Fine settimana importante per le squadre dilettantistiche della nostra provincia ...

Ascoli, sfida decisiva contro Torres per la salvezza in campionato

Secondo msn.com: I rossoblù si presenteranno al Del Duca (ore 15 ... appaiata all’Ascoli. Mentre l’altra mano gli uomini guidati da Di Carlo ora dovranno darsela da soli. Nel calcio è vero che non bisogna ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ascoli : Fabrizio Sebastiani morto in strada a 54 anni

Un improvviso malore ha spento la vita di Fabrizio Sebastiani, 54 anni, molto conosciuto ad Ascoli (dove viveva ed è avvenuta la tragedia), è stato trovato a terra privo di sensi.