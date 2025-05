Arte e suoni per viaggiare nel tempo | alla Ricci Oddi tornano le Visite sonore

...anche un viaggio sensoriale che ci trasporta in epoche lontane. Le visite sonore, in programma il 24 e 25 maggio, offrono l'opportunità di esplorare le opere d'arte attraverso esperienze uditive suggestive. Un modo unico per vivere l'arte, dove ogni quadro racconta una storia che risuona nel tempo.

Sabato 24 e domenica 25 maggio la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi propone nuove visite sonore invitando i partecipanti a un suggestivo percorso guidato tutto da vedere e da ascoltare. Ogni dipinto conservato alla Galleria Ricci Oddi non è solo una straordinaria testimonianza artistica, ma. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Arte e suoni per viaggiare nel tempo: alla Ricci Oddi tornano le Visite sonore

