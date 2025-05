Art Factory

Inaugura il 23 maggio alle ore 18 la mostra collettiva "Art Factory 2025" presso la PdB Gallery di Bologna. L’evento celebra la vitalità dell’arte ceramica con le opere di quattro artisti contemporanei, creando un affascinante dialogo tra tradizione artigianale e innovazione artistica. Un'esperienza da non perdere per gli amanti dell'arte e della ceramica.

Inaugura il 23 maggio alle ore 18 la mostra collettiva "Art Factory 2025", che a Bologna celebra la vitalità dell’arte ceramica attraverso le opere di quattro artisti contemporanei. Un dialogo vivo tra memoria artigianale e sperimentazione contemporanea prende forma alla PdB Gallery con Art. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Art Factory

Le notizie più recenti da fonti esterne

Art Factory

Come scrive bolognatoday.it: Inaugura il 23 maggio alle ore 18 la mostra collettiva "Art Factory 2025", che a Bologna celebra la vitalità dell’arte ceramica attraverso le opere di quattro artisti contemporanei. Un dialogo vivo tr ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

The Tiny Digital Factory lancia GT Manager per iOS e Android

GT Manager è un gioco di racing management che va dritto al cuore del motorsport Imola in Italia, Silverstone nel Regno Unito.