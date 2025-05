Arrowhead guarda oltre Helldivers 2 | il prossimo gioco non sarà finanziato da Sony

Arrowhead Game Studios si prepara a un nuovo capitolo dopo il successo di Helldivers 2. Il CEO Shams Jorjani ha rivelato che il prossimo gioco dello studio sarà finanziato internamente, segnando una svolta significativa per l'azienda che abbraccia l'indipendenza creativa, lontano dal supporto di Sony. Un passo audace verso l'innovazione e l'autonomia.

Il futuro di Arrowhead Game Studios si apre a nuovi orizzonti. Dopo l’enorme successo di Helldivers 2, il CEO Shams Jorjani ha annunciato che il prossimo gioco dello studio sarà interamente finanziato internamente, senza il sostegno economico di Sony. Una mossa che segna un importante punto di svolta per il team svedese, ora pronto a gestire in completa autonomia ogni aspetto del suo prossimo progetto. La notizia è arrivata tramite Discord (grazie a Videogamer ), dove Jorjani dialoga spesso con la community. Ringraziando il pubblico per l’incredibile supporto ricevuto, ha dichiarato: “Il nostro futuro è luminoso. Grazie a voi possiamo esplorare concetti che altrimenti sarebbero rimasti irrealizzabili. Il nostro prossimo gioco esisterà solo grazie a voi”. Il CEO ha precisato che, essendo finanziato al 100% da Arrowhead, il team sarà libero di decidere ogni dettaglio senza vincoli esterni. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Arrowhead guarda oltre Helldivers 2: il prossimo gioco non sarà finanziato da Sony

Approfondimenti da altre fonti

Helldivers 2: maggio di fuoco, con aggiornamenti da “farsela addosso”, secondo Arrowhead

Si legge su drcommodore.it: Il mese di maggio si preannuncia incandescente per la community di Helldivers 2. Dopo settimane segnate da un malcontento crescente, soprattutto per colpa di bug e problemi di performance, lo studio ...

L'ONU vuole sapere come Helldivers 2 riesca a manipolare i giocatori

Secondo msn.com: L'approccio di Arrowhead pone "Helldivers 2" in una posizione unica nel panorama videoludico contemporaneo. Mentre molti giochi affrontano tematiche politiche, raramente lo fanno in modo così ...

Helldivers 2 continua a essere una salvezza per PlayStation

spaziogames.it scrive: Il settore dei live service di PlayStation ha visto unicamente Helldivers 2 come caso di successo, che non accenna a calare.