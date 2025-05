Arrone il ‘finto’ incidente ed i soldi da consegnare Per evitare ulteriori conseguenze | arrestati per tentata truffa

I carabinieri di Terni hanno arrestato due uomini, di 39 e 56 anni, per tentata truffa dopo aver messo in scena un finto incidente per estorcere soldi a un’88enne di Arrone. Entrambi, originari della Campania e con precedenti, sono stati bloccati durante l'operazione del 12 maggio, evitandole ulteriori conseguenze.

I carabinieri di Terni hanno arrestato un 39enne ed un 56enne, entrambi di origini campane e gravati da precedenti, per tentata truffa in concorso. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l’operazione è stata portata a termine nella mattinata di lunedì 12 maggio. Una 88enne di Arrone aveva. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Arrone, il ‘finto’ incidente ed i soldi da consegnare “Per evitare ulteriori conseguenze”: arrestati per tentata truffa

Potrebbe interessarti su Zazoom

Truffa vaccini : Inchieste in tutta Italia

Una possibile truffa da milioni di euro. Diversi governatori erano sul punto di cascarci, ma all'ultimo minuto Luca Zaia ha ritenuto opportuno divulgare "l'offerta vantaggiosa".