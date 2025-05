Arrivano le cure emozionali | il nuovo progetto tra il Maggiore e l' ospedale di Bellinzona

Arrivano le cure emozionali nel progetto innovativo tra il Maggiore e l'Ospedale di Bellinzona. L'iniziativa Interreg Che-Nobel punta a migliorare l'esperienza dei pazienti, offrendo supporto psico-emotivo sia al Maggiore che all'istituto pediatrico. Un passo avanti verso un approccio più umano e integrato alla cura, per garantire benessere e serenità durante il percorso di guarigione.

Una migliore esperienza per i pazienti del Maggiore e dell'istituto pediatrico dell'ospedale di Bellinzona. Questo l’obiettivo del progetto Interreg Che-Nobel, acronimo di "Cure ospedaliere emozionali tra Novara e Bellinzona".  Si tratta di azioni per il supporto psico-emotivo alla cura. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Arrivano le cure "emozionali": il nuovo progetto tra il Maggiore e l'ospedale di Bellinzona

