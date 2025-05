Arriva la tempesta con freddo e tanta pioggia ma non ovunque Poi cambia tutto

Una tempesta si avvicina, portando freddo e piogge in diverse regioni d'Italia. Il vortice Ines già colpisce il Sud, mentre il ciclone Lorenz si appresta a scavalcare le Alpi. A partire dal 15 maggio, il Paese si troverà al centro di queste due intense perturbazioni, che cambieranno radicalmente il clima nelle prossime giornate.

Da una parte il vortice Ines, dall'altra il ciclone Lorenz. Dal 15 maggio e nei prossimi giorni l'Italia sarà attraversata dal freddo e dalle piogge trasportati dai due fenomeni di bassa pressione. Il Sud è già colpito da Ines, mentre presto Lorenz scavalcherà le Alpi.

