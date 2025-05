arriva la festa del tronto una domenica con il fiume

Spinetoli, tutto è pronto per domenica, per la festa del fiume Tronto. SarĂ l’occasione per mettere al centro il fiume Tronto, muto testimone, che custodisce le tradizioni e le alterne vicende storiche della Vallata del Tronto. Al centro di educazione ambientale Oasi La Valle un evento con la collaborazione di sette centri di educazione ambientale del Piceno coordinati dalla Cea Torre sul Porto aperto a tutti i cittadini e gli studenti del Piceno. SarĂ l’occasione per riflettere sulle minacce che gravano il percorso fluviale e individuare le buone pratiche per la salvaguardia del bacino idrografico. Il programma prevede alle 9.30 ritrovo nell’Abbazia dei Santi Benedetto e Mauro del Tronto, a Monsampolo, alle 10 visita guidata dell’Abbazia, alle 10.30 passeggiata guidata lungo il fiume Tronto fino ad arrivare alla Cea Oasi La Valle di Pagliare, si potranno ammirare le sponde e soprattutto la vegetazione e gli animali del posto. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

