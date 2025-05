Arriva il Giro d’Italia E la polizia fa rimuovere la bandiera palestinese La sinistra | Inquietante

Il Giro d'Italia diventa palcoscenico di tensioni politiche: mentre ad Amalfi i simboli di solidarietà per Gaza vengono esposti da Amnesty International e dal sindacato studentesco, a Putignano la polizia ordina la rimozione della bandiera palestinese. Questo contrasto solleva interrogativi su libertà di espressione e la risposta delle autorità in un momento così delicato.

Mentre a Lecce, a pochi metri dal traguardo, Amnesty International e il sindacato studentesco hanno esposto striscioni pro Gaza, martedì durante la quarta tappa del Giro d’Italia a Putignano (Bari), "la polizia ha fatto rimuovere dal balcone di una casa la bandiera della Palestina ". A denunciare i fatti, raccogliendo lo sfogo sui social della ragazza che aveva esposto il vessillo, sono i Giovani Democratici Puglia e i parlamentari di Avs. "Considero una vicenda inaudita la rimozione di una bandiera palestinese da un balcone di un palazzo. Credo che siamo oltre ogni limite", dice Nicola Fratoianni di Avs. "Non stavamo disturbando nessuno. Non stavamo violando alcuna legge. Stavamo semplicemente – si legge nel post della ragazza che aveva esposto la bandiera, Sofia Mirizzi – esercitando il nostro diritto di espressione in uno spazio che ci appartiene. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arriva il Giro d’Italia. E la polizia fa rimuovere la bandiera palestinese. La sinistra: "Inquietante"

