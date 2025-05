Arrestato don Jordan Coraglia è il secondo sacerdote bresciano in un mese indagato per reati su minori

Don Jordan Coraglia, secondo sacerdote bresciano in un mese a finire nei guai, è stato arrestato per detenzione di materiale pedopornografico. Dopo l'arresto di don Ciro Panigara per violenza sessuale su minori, la situazione ecclesiastica nella provincia di Brescia si fa sempre più inquietante. Le autorità stanno indagando su questi gravi episodi. Continua a ...

Don Jordan Coraglia, sacerdote di alcune parrocchie bresciane, si trova da alcuni giorni agli arresti domiciliari per detenzione di materiale pedopornografico. Un mese fa era stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su minori don Ciro Panigara, anche lui sacerdote nel Bresciano. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Arrestato don Jordan Coraglia, è il secondo sacerdote bresciano in un mese indagato per reati su minori

Arrestato don Jordan Coraglia, è il secondo sacerdote bresciano in un mese indagato per reati su minori

Segnala fanpage.it: Don Jordan Coraglia, sacerdote di alcune parrocchie bresciane, si trova da alcuni giorni agli arresti domiciliari per detenzione di materiale pedopornografico ...

Don Jordan Coraglia arrestato a Brescia: ha ammesso di aver posseduto e scambiato online 1.500 file pedopornografici

Si legge su fanpage.it: Don Jordan Coraglia, il parroco di Castelcovati (Brescia), ai domiciliari per detenzione di materiale pedopornografico, ha ammesso di aver posseduto e ...

Don Jordan Coraglia, il sacerdote calciatore arrestato a Brescia per pedopornografia: migliaia di foto sul telefono. Incontrò Papa Francesco nel 2019

msn.com scrive: Un sacerdote è stato arrestato e sospeso con l'accusa di pedopornografia. Don Jordan Coraglia, parroco a Castelcovati, in provincia di ...

