Arrestato a Milano l' esponente di destra Paludan A La Spezia si temono tensioni

A Milano è stato arrestato un esponente di destra, Paludan, mentre a La Spezia si registrano timori di tensioni. La manifestazione di Casa Pound è stata spostata, suscitando polemiche: "Non può essere questo escamotage a ledere la nostra libertà di manifestare" affermano gli organizzatori, evidenziando le controversie legate al diritto di protesta.

La manifestazione organizzata da Casa Pound è stata spostata perché la stessa piazza è stata concessa ad altri: "Non può essere questo escamotage a ledere la nostra libertà di manifestare" 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Arrestato a Milano l'esponente di destra Paludan. A La Spezia si temono tensioni

Cosa riportano altre fonti

Arrestato a Milano l'esponente di destra Paludan. A La Spezia si temono tensioni

Lo riporta ilgiornale.it: A questo incontro avrebbe dovuto partecipare anche Rasmus Paludan, noto esponente della destra danese, fondatore del partito ... l'hanno consegnato agli uomini della Digos all'aeroporto di ...

Estremista danese di destra Paludan bloccato a Malpensa: “Voleva andare al Remigration summit”

Riporta milano.repubblica.it: La posizione dell'uomo che per anni ha manifestato bruciando il Corano in piazza è al vaglio della Polizia di Frontiera ...

Milano, militanti di destra in via Paladini mentre attaccano manifesti per Ramelli

Segnala milano.repubblica.it: Milano, incrocio tra via Paladini e via Amedeo ... Il video mostra i mezzi delle forze dell’ordine "fermi e davanti agli estremisti di destra che attaccano manifesti abusivi - come racconta ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Arrestato capo Proud Boys pro Donald Trump

E' stato arrestato a Washington Enrique Tarrio, il leader dei Proud Boys, l'organizzazione di estrema destra che sostiene il presidente Trump.