Arrestati membri di organizzazione pakistana per traffico migranti via rotta balcanica

Le autorità hanno effettuato un'importante operazione contro un'organizzazione criminale pakistana, arrestando diversi membri coinvolti nel traffico di migranti. L'organizzazione è accusata di facilitare l'immigrazione clandestina verso l'Italia lungo la rotta balcanica, esigendo somme tra 4.000 e 6.000 euro dai migranti in cambio del loro passaggio.

Una complessa operazione ha visto le autorità arrestare membri di un’organizzazione criminale pakistana, accusata di agevolare l’immigrazione clandestina verso l’Italia attraverso la rotta balcanica. Secondo le indagini, ai migranti venivano richiesti importi compresi tra 4.000 e 6.000 euro in base alle zone di partenza e ai mezzi di trasporto utilizzati. Collaborazione internazionale L’azione, coordinata dalla . L'articolo Arrestati membri di organizzazione pakistana per traffico migranti via rotta balcanica è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Arrestati membri di organizzazione pakistana per traffico migranti via rotta balcanica

