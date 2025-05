L ’armocromia non è solo una moda passeggera: è uno strumento utile per conoscere se stessi e migliorare il proprio benessere, anche emotivo. Scegliere i colori giusti da indossare, in armonia con il proprio incarnato, i capelli e gli occhi, non serve solo a valorizzare l’aspetto estetico: può avere un impatto diretto sullo stato d’animo, sull’autostima e sull’autopercezione. Lo confermano numerosi studi ed esperti. Ne abbiamo parlato con Alessia della Rocca, consulente di immagine e armocromista, in occasione dell’evento ZEISS dedicato alla presentazione delle nuove colorazioni delle lenti vista-sole. Benessere mentale: sette pensieri disfunzionali di cui liberarsi X Imparare a riconoscere i colori che ci fanno stare bene è un gesto di cura verso se stesse. L’armocromia, se interpretata non solo come strumento estetico ma anche come alleata del benessere emotivo, può diventare una chiave per esprimere chi siamo, migliorare l’umore e affrontare la quotidianitĂ con piĂą energia positiva. 🔗Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Armocromia e benessere emotivo: come scegliere i colori che ci fanno stare bene