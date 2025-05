Ariano Irpino ospita il Progetto BARCAMP | giovani cultura innovazione e impresa al centro del dibattito

Ariano Irpino si prepara ad accogliere il progetto Barcamp, un'importante iniziativa dedicata a giovani, cultura, innovazione e imprenditorialità. Sabato 17 maggio alle 10.30, presso il Museo della Ceramica, avrà luogo la presentazione, con la partecipazione di autorevoli relatori. Scoprite come il dialogo e le idee possano trasformare il futuro!

Sabato 17 maggio alle ore 10.30,presso la sala del Museo della ceramica,ad Ariano Irpino si terrà la presentazione del Progetto BARCAMP. In allegato la locandina dell'evento con i nomi delle autorità e dei relatori partecipanti. Nel caso specifico i BARCAMP LOCALI – GIOVANI CULTURA INNOVAZIONE E. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Ariano Irpino ospita il Progetto BARCAMP: giovani, cultura, innovazione e impresa al centro del dibattito

Ne parlano su altre fonti

Ariano: finanziato dalla Regione Campania il progetto "Innovazioni irpine"

Riporta msn.com: Il comune di Ariano Irpino si afferma come punto di riferimento per l’innovazione giovanile grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Campania per il progetto "InnovAzioni Irpine ...

Ariano Irpino, accelerazione sui lavori di riqualificazione delle cinque piazze. Riapre via Marconi

Scrive corriereirpinia.it: di Rodolfo Picariello – C’è stata una accelerazione per i lavori sulle cinque piazze di Ariano Irpino e nel contempo anche la circolazione nel centro storico viene ripristinata ridando vitalità ...

Ariano Irpino: Congresso Cittadino di Forza Italia l’11 maggio

Secondo irpiniaoggi.it: Sabato 11 maggio alle ore 10:30, presso il Palazzo degli Uffici in via Prolungamento Marconi 14 ad Ariano Irpino, si terrà il Congresso Cittadino di Forza Italia. L’evento rappresenta un importante mo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Insegnante aggredita verbalmente da genitore ad Ariano Irpino: malore e ricovero in ospedale

In un liceo di Ariano Irpino, provincia di Avellino, un genitore ha aggredito verbalmente un'insegnante, causandole un malore che ha richiesto il ricovero ospedaliero.