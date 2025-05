Arezzo quattro ragazzi trovano una borsa con 7mila dollari e gioielli | rintracciata la proprietaria

Arezzo, un colpo di fortuna per quattro ragazzi che trovano una borsa contenente 7mila dollari e gioielli. La sorpresa si trasforma in responsabilità quando riescono a rintracciare la proprietaria, una hostess argentina che, distratta, aveva lasciato i suoi beni su una panchina del centro mentre lavorava in fiera. Un gesto di onestà che fa la differenza.

La donna, una hostess argentina impiegata in fiera, aveva dimenticato i propri effetti su una panchina in centro

