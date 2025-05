Arezzo | muore nell’incendio provocato in casa da un cortocircuito Salva per miracolo una ragazza

Un tragico incendio ad Arezzo ha portato alla morte di un anziano, strappato alla vita da un cortocircuito in casa. Nonostante il dramma, l'uomo è riuscito a salvare una ragazza, sfuggendo per miracolo a una situazione devastante. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30, quando le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo l'abitazione in un'impenetrabile coltre di fumo.

Tutto è accaduto intorno alle 18.30. L'anziano non avrebbe fatto in tempo a mettersi in salvo dal momento che le fiamme si sono sviluppate in maniera veloce producendo fumo

