Arezzo, 15 maggio 2025 – All’ospedale della Fratta, la diagnosi era stata rapida: contusione glutea-lombare, con una prognosi di soli sei giorni di riposo, Tachipirina e ghiaccio. Ma la realtà era ben diversa. Giovanna Petroccia, cortonese, che qualche giorno prima era caduta sulle scale, aveva una vertebra fratturata, una lesione che sarebbe potuta peggiorare senza un trattamento adeguato. La frattura, diagnosticata successivamente all’ospedale di Nottola di Montepulciano è stata rilevata grazie a una Tac. Risultato: 30 giorni di prognosi. Uno scenario ben diverso. La signora Petroccia ci racconta la sua esperienza, che inizia con il malcontento per come è stata trattata all’ospedale della Fratta. Nonostante il dolore intenso che le impediva di camminare, non è stata presa sul serio. Il personale medico ha liquidato il caso con un semplice referto che parlava di contusione, senza indagare oltre. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo, la frattura non diagnosticata diventa un caso: “Il mio incubo in ospedale”

