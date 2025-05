Arezzo il Consiglio comunale boccia i temi civili e sociali promuove tradizione sicurezza e sanità

Oggi, 15 maggio, il Consiglio comunale di Arezzo ha respinto importanti proposte sui diritti civili e sociali, orientandosi invece verso temi di tradizione e sicurezza. Tra le approvazioni, interventi su sanità, giochi storici e cohousing, segnando così un chiaro indirizzo nella politica locale. La seduta ha suscitato un acceso dibattito su questioni fondamentali per la comunità.

Oggi 15 maggio si è riunito il Consiglio comunale di Arezzo: respinte le proposte su diritti civili, salario minimo, ambiente e pace. Approvati interventi su sicurezza ospedaliera, giochi storici, cohousing e pediatria. Il Consiglio comunale, ha discusso e votato una lunga serie di atti d’indirizzo e mozioni, con esiti che riflettono una netta spaccatura politica su temi sociali, ambientali e civili. Diritti civili e inclusione: Bocciata la proposta del Partito Democratico e di Arezzo 2020 per il riconoscimento anagrafico dei figli di coppie omogenitoriali. Il testo sottolineava l’esigenza di garantire il pieno status giuridico ai minori nati da genitori dello stesso sesso. L’atto ha ottenuto solo 6 voti favorevoli contro 17 contrari. Ambiente e infrastrutture: Non passa l’emendamento di Scelgo Arezzo sul ricorso al TAR per contestare l’esclusione dalla valutazione d’impatto ambientale delle bretelle Due Mari-Arezzo. 🔗Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, il Consiglio comunale boccia i temi civili e sociali, promuove tradizione, sicurezza e sanità

