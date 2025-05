Aree montane in Piemonte | 433mila euro per salvare asili e scuole

La Regione Piemonte destina 433.000 euro per l’anno scolastico 2025/2026, con l'obiettivo di sostenere asili e scuole nelle aree montane. Questo intervento mira a contrastare lo spopolamento e garantire pari opportunità formative nei piccoli borghi, contribuendo al mantenimento dei plessi scolastici e al rafforzamento dell'istruzione locale.

La Regione Piemonte rinnova il proprio impegno per sostenere l'istruzione nelle aree montane, stanziando 433.000 euro per l'anno scolastico 20252026. L'obiettivo è contrastare lo spopolamento e garantire pari opportunità formative nei piccoli borghi attraverso il mantenimento dei plessi e il rafforzamento dell'offerta didattica.

