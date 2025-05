Aree di crisi complesse firmato l' accordo per il rinnovo della mobilità in deroga

È stato firmato in Regione Lazio l'accordo per il rinnovo della mobilità in deroga, che sostiene oltre 800 famiglie di ex lavoratori delle aree di crisi complesse di Frosinone e Rieti. L'intesa, siglata dall'Assessore al Lavoro Giuseppe Schiboni in collaborazione con le organizzazioni sindacali, garantirà supporto per tutto il 2025.

Firmato in Regione Lazio tra l’Assessore al Lavoro, Scuola e Formazione Giuseppe Schiboni e le organizzazioni sindacali, l’accordo per il rinnovo della mobilità in deroga per gli ex lavoratori delle aree di crisi complesse di Frosinone e Rieti, per l’intero 2025. Si tratta di oltre 800 famiglie. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Aree di crisi complesse, firmato l'accordo per il rinnovo della mobilità in deroga

Altre fonti ne stanno dando notizia

UGL Lazio – Aree di crisi complesse di Frosinone e Rieti: firmato l’accordo per il rinnovo della mobilità in deroga

Segnala tunews24.it: Il Segretario regionale, Armando Valiani: “Siamo soddisfatti dell’accordo raggiunto ma, allo stesso tempo, auspichiamo che le politiche attive possano finalmente trovare efficacia” ...

Aree di crisi complesse Rieti e Frosinone: firmato accordo per il rinnovo della mobilità in deroga

Si legge su rietinvetrina.it: Firmato in Regione Lazio tra l’Assessore al Lavoro, Scuola e Formazione Giuseppe Schiboni e le organizzazioni sindacali, l’accordo per il rinnovo della mobilità in deroga per gli ex lavoratori delle a ...

Aree di crisi, ammortizzatori in deroga per tutto il 2025

msn.com scrive: E' stato siglato l'Accordo per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa per tutto l'anno 2025. (ANSA) ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La crisi della catena di distribuzione nel mondo farmaceutico post Covid19

La crisi scatenata dalla pandemia dovuta al diffondersi del Covid-19 è stata violenta sotto ogni prospettiva: umana, economica, finanziaria e, soprattutto, psicologica.