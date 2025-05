Architettura 2025 26 | test di ammissione 50 domande in 100 minuti

Il MUR ha rilasciato un decreto per il test di ammissione ai corsi di Architettura 2025/26, che prevede 50 domande in 100 minuti. Il test nazionale avrĂ una struttura uniforme, con misure inclusive per studenti con disabilitĂ e DSA, mirando a semplificare, digitalizzare e rendere equa la selezione, mantenendo trasparenza e oggettivitĂ .

Il MUR ha pubblicato il decreto che regola l'accesso ai corsi di Architettura per il 202526. Il test sarĂ nazionale, con struttura uniforme e misure inclusive per studenti con disabilitĂ e DSA. L'obiettivo è semplificare, digitalizzare e rendere piĂą equa la selezione, mantenendo criteri di trasparenza e pari opportunitĂ . Accesso ai corsi: nuovo test Architettura . Architettura 202526: test di ammissione, 50 domande in 100 minuti

