Arbitro Inter Lazio dirige Chiffi | i precedenti col fischietto

Domenica alle 20:45 si svolgerà il match tra Inter e Lazio, valido per la 37a giornata di Serie A. A dirigere l’incontro sarà l'arbitro Chiffi, già noto per i suoi precedenti nelle sfide tra le due squadre. Scopriamo insieme il bilancio delle sue direzioni in queste sfide e le aspettative per il confronto.

Arbitro Inter Lazio, dirige Chiffi: i precedenti col fischietto. Domenica alle 20:45 si gioca il match tra Inter e Lazio. l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l'incontro valevole per la 37a giornata di Serie A: ecco dunque l'arbitro che dirigerà Inter Lazio, sfida che andrà in scena domenica 18 maggio alle ore 20:45 allo stadio San Siro. A dirigere l'incontro tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i biancocelesti di Marco Baroni sarà Daniele Chiffi, arbitro direttamente della sezione di Padova, che sarà affiancato dagli assistenti Meli e Alassio mentre il quarto uomo è Marcenaro. Il VAR è Di Paolo, l'AVAR Guida. Chiffi ha arbitrato l'Inter in diciassette occasioni. Il bilancio complessivo vede i nerazzurri con dieci vittorie, cinque pareggi e due sconfitte.

Arbitro Inter Lazio, sarà Chiffi a dirigere il big match valevole per la 37ª giornata di Serie A: il comunicato ufficiale

Si legge su lazionews24.com: Arbitro Inter Lazio, a dirigere la grande sfida di campionato valevole come penultimo match stagionale sarà Daniele Chiffi: le ultime Arbitro Inter Lazio. È stato finalmente comunicato quale sarà il d ...

Inter - Lazio, scelto l'arbitro della sfida: i precedenti

Lo riporta lalaziosiamonoi.it: Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere Inter - Lazio, gara in programma domenica 18 maggio alle ore 20.45, a San Siro. Il direttore di gara sarà coadiuvato al Var da ...

Marco Guida, l’arbitro napoletano che non dirige il Napoli: polemiche per il suo ruolo da AVAR in Inter-Lazio

Scrive informazione.it: Marco Guida , arbitro di Torre Annunziata , da tempo ha scelto di non dirigere le partite del Napoli , nonostante i vincoli territoriali siano stati eliminati. Una decisione personale, legata alla vol ...

Inter-Lazio 1-1 - gol di Kamada e Dumfries

Sport - Inter e Lazio pareggiano 1-1 nel match valido per la penultima giornata del campionato di Serie A.