Arbitro Inter Lazio | designato il fischietto per il match di Serie A

Daniele Chiffi della sezione di Padova è stato designato come arbitro per il prossimo match di Serie A tra Inter e Lazio, valevole per la 37^ giornata. Ecco tutti i dettagli sulla designazione arbitrale e le aspettative per questo atteso incontro.

Arbitro Inter Lazio: designato il fischietto per il match di Serie A, valevole per la 37^ giornata di Serie A. Ecco la designazione arbitrale completa. Sarà Daniele Chiffi, arbitro direttamente della sezione di Padova, il fischietto del prossimo Inter Lazio. Parliamo della gara valida per la 37° giornata di Serie A. Chiffi sarà affiancato dagli assistenti Meli e Alassio mentre il quarto uomo è Marcenaro. Il VAR è Di Paolo, l’AVAR Guida. Vediamo le designazioni complete per le gare di campionato: DESIGNAZIONI SERIE A GIORNATA 37 – « GENOA – ATALANTA Sabato 1705 h. 20.45 GHERSINI CAVALLINA – MINIUTTI IV: FERRIERI CAPUTI VAR: DIONISI AVAR: AURELIANO CAGLIARI – VENEZIA h. 20.45 PAIRETTO IMPERIALE – CECCONI IV: FELICIANI VAR: MERAVIGLIA AVAR: COLOMBO FIORENTINA – BOLOGNA h. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arbitro Inter Lazio: designato il fischietto per il match di Serie A

