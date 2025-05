Approvato in via definitiva il nuovo Piano regolatore di Cefalù

È stato approvato in via definitiva il nuovo piano regolatore di Cefalù, un traguardo atteso da anni. Con il Decreto Dirigenziale n. 85 del 15 maggio 2025, in attesa di pubblicazione sulla GURS, si conclude un lungo iter tecnico-amministrativo, segnando un passo significativo per lo sviluppo sostenibile della città e il suo territorio.

L'iter è giunto positivamente a conclusione: dopo anni di lavoro, il nuovo Piano regolatore di Cefalù è realtà. Con il Decreto Dirigenziale n. 85 del 15 maggio 2025 (in attesa di pubblicazione sulla GURS), dopo un lungo iter tecnico amministrativo, l'Assessorato al Territorio e Ambiente della.

