Applausi per corteo funebre di Pepe Mujica che attraversa Montevideo

Un'emozionante manifestazione di rispetto ha caratterizzato il corteo funebre di Pepe Mujica, ex presidente dell'Uruguay, che ha attraversato le strade di Montevideo. I cittadini, in segno di omaggio, hanno applaudito con calore, testimoniando l'affetto e la gratitudine per un leader che ha segnato la storia del paese.

Montevideo, 14 mag. (askanews) - Il corteo funebre dell'ex presidente dell'Uruguay, José "Pepe" Mujica, attraversa tra gli applausi la capitale Montevideo, il giorno dopo la sua morte. L'89enne ex cap ...

L’Uruguay saluta José “Pepe” Mujica: folla in corteo per l’ultimo addio a Montevideo

A Montevideo, migliaia di persone hanno partecipato al corteo funebre per José Mujica: l'Uruguay rende omaggio al suo ex presidente.

