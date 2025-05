Appalti Verdi gli acquisti sostenibili non decollano lo stato spreca la sua leva più potente per la transizione ecologica

Gli appalti verdi sono fondamentali per promuovere acquisti sostenibili e sulla transizione ecologica. In Italia, il Green Public Procurement e i Criteri Ambientali Minimi (CAM) stanno guadagnando spazio nel settore pubblico, ma la loro adozione non è ancora consolidata. Questo ritardo rappresenta una perdita significativa per la sostenibilità ambientale e l’innovazione nel paese.

Nel settore pubblico italiano cresce l'impegno verso gli acquisti verdi: il Green Public Procurement e l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) stanno guadagnando terreno, anche se non rappresentano ancora uno standard consolidato.

