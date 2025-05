Aperture straordinarie per la Notte europea dei musei

In occasione della Notte Europea dei Musei, sabato 17 maggio, il Mausoleo di Teodorico e il Museo Nazionale di Ravenna apriranno straordinariamente in serata, offrendo l'opportunità di esplorare tesori culturali con un biglietto al prezzo simbolico di un euro. Non perdere l’occasione di partecipare a "Il direttore racconta" alle 21 al Mausoleo!

