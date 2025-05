In azione nel Comune il locale gruppo della Pro Loco che qualche giorno fa ha aperto al pubblico un circolo Unpli. Come spesso e fortunatamente capita nei piccoli borghi della Garfagnana, al progressivo impoverimento dei servizi essenziali provano a rispondere le associazioni del territorio, che si mettono in gioco per sopperire alle situazione di disagio. Il circolo, infatti, è destinato ad assumere un ruolo essenziale nella socialità di tutto il Comune, privo da dopo la pandemia di un qualsiasi punto di ritrovo, rappresentato negli anni passati dal bar Moscardini, facente anche veci di emporio e alimentari. "Dopo la chiusura dello storico bar e alimentari di Mariachiara Moscardini – ha dichiarato a margine dell’inaugurazione del Circolo, il primo cittadino di Fosciandora, Moreno Lunardi –, che era un punto focale del territorio, soprattutto il capoluogo aveva bisogno di un ritrovo dedicato ai giovani e ai meno giovani, dove poter trascorrere momenti di aggregazione. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aperto un circolo Unpli. Su iniziativa della Pro Loco per riunire la comunità