Anziano ucciso in casa, badante prosciolto per vizio totale di mente

A Castrignano de' Greci, Victor Josan, il badante 36enne accusato dell'omicidio del suo assistito 81enne, Fernando Monte, è stato prosciolto per vizio totale di mente. L'episodio, avvenuto la notte del 30 giugno, ha scosso la comunità locale, sollevando interrogativi sulla salute mentale e la gestione dei caregiver nelle relazioni con gli anziani.

CASTRIGNANO DE' GRECI - E' stato prosciolto per vizio totale di mente Victor Josan, il badante 36enne di origine moldava reo confesso dell'omicidio dell'anziano di cui si prendeva cura, Fernando Monte, ex commerciante ambulante 81enne di Castrignano de' Greci, avvenuto la notte del 30 giugno del.

Emessa la sentenza nel processo abbreviato per il 36enne che il 30 giugno del 2024 aggredì a morte l'uomo di cui si prendeva cura nella sua abitazione a Castrignano de' Greci. Disposto il trasferiment

