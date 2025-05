Anziano prete si smarrisce all’aeroporto di Fiumicino | ritrovato dagli agenti

Fiumicino, 15 maggio 2025- è stato ritrovato dagli Agenti della Polaria di Fiumicino un anziano sacerdote di 90 anni, affetto da demenza senile, atterrato da Vienna ieri mattina alle 08.00. Padre Michel, di origini belghe, aveva deciso di passare qualche giorno a casa della sorella, ormai da anni residente a Ladispoli. La donna, preoccupata per le condizioni di salute dell’amato fratello, a veva organizzato nei minimi dettagli il suo arrivo con il personale addetto all’accompagnamento dei passeggeri, che avrebbe dovuto assisterlo dal momento dell’uscita dalla cabina ed accompagnarlo in sicurezza al Terminal T1, dove lei lo avrebbe atteso per portarlo a casa. Qualcosa, però, ieri mattina è andato storto. Nonostante le raccomandazioni e le indicazioni che la sorella gli aveva fornito più volte prima della partenza, al momento dell’atterraggio, Padre Michel è stato colto da un vuoto di memoria e ha iniziato a vagare per l’aeroporto senza avere cognizione del motivo del suo viaggio. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it