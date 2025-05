"Quella dei socialisti tedeschi è una scelta antieuropea. È inutile che dicono di essere europeisti: quando cercano di dividere l'Europa che deve invece in questo momento essere unita, commettono un errore gravissimo". Così Antonio Tajani a Cinque Minuti sulla scelta di Spd di escludere l'Italia dai partner strategici tedeschi. " L'Italia è uno storico interlocutore della Germania " e "Merz certamente vuole avere un ottimo rapporto con l'Italia, abbiamo in programma anche una serie di iniziative come FI e Cdu-Csu proprio per rinforzare il legame e mi auguro che la sinistra italiana prenda le distanze da questa sciocchezza colossale". 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Antonio Tajani critica la scelta antieuropea della SPD tedesca