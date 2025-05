Antonio Patuelli è ' Direttore per un giorno' del Carlino | il video

Antonio Patuelli, presidente di Abi e Cassa di Ravenna, è stato nominato "direttore per un giorno" de Il Carlino. Questa iniziativa segna un momento speciale in occasione dei 140 anni del nostro giornale, sottolineando l'importanza della tradizione e dell'innovazione nel panorama informativo. Scopri di più sul suo inedito ruolo e le sue visioni per il futuro.

Il presidente di Abi e Cassa di Ravenna è il primo a ricoprire questa carica, nell'ambito delle tante iniziative per i 140 anni del nostro giornale 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Antonio Patuelli è 'Direttore per un giorno' del Carlino: il video

Ne parlano su altre fonti

Antonio Patuelli direttore per un giorno del Resto del Carlino: dentro la notizia, al fianco della redazione

Come scrive msn.com: Le iniziative per i 140 anni del giornale. Appuntamento con il presidente dell’Associazione Bancaria Italiana e della Cassa di Ravenna ...

Resto del Carlino, 'Direttore per un giorno' al via con Patuelli

Riporta msn.com: (ANSA) - ROMA, 14 MAG - Nel calendario degli eventi organizzati per festeggiare i 140 anni di vita de il Resto del Carlino prende il via 'Direttore per un Giorno', l'iniziativa che apre le porte della ...

Cassa di Ravenna, nuova filiale: "Grandi potenzialità di sviluppo"

Si legge su msn.com: Comacchio, al taglio del nastro il presidente Antonio Patuelli. La struttura è in piazza XX Settembre. Il direttore generale Nicola Sbrizzi: "In questi anni sono state fatte scelte importanti e coragg ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Antonio Catricalà, suicida ex Garante Catricalà

E' morto suicida, nella sua abitazione a Roma, Antonio Catricalà, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del governo Monti dal 2011 al 2013 e in precedenza, dal 2005 al 2011, Garante dell'Antitrust.