antonella clerici chi è la nutrizionista evelina flachi

Esperta di nutrizione e benessere, consulente scientifica, personaggio televisivo e anche Cupido: Evelina Flachi è molto più di una semplice dietologa. Soprattutto per Antonella Clerici, amica da tempo della dottoressa che, grazie a lei, ha trovato l’amore della sua vita: Vittorio Garrone. Chi è Evelina Flachi e perché è famosa. Classe 1949, milanese, Evelina Flachi è è una figura di spicco nel campo della nutrizione, del giornalismo e della scienza dell’alimentazione. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Biologiche si è specializzata in Scienze dell’Alimentazione-Nutrizionista presso la facoltà di Medicina di Milano. Il suo curriculum è piuttosto ricco e annovera molti impegni: è docente di Nutrizione per il benessere e tiene corsi sull’alimentazione in tutta Italia; ha scritto diversi libri, la sua firma è presente su diverse riviste del settore ed è consulente scientifica. 🔗Leggi su Dilei.it

