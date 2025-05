Anteprima Panini 405 | tutti gli annunci di Maggio 2025 e il PDF!

È finalmente arrivata l'Anteprima Panini 405! Scoprite tutte le novità in arrivo a luglio 2025 e oltre. In questo annuncio troverete l'elenco completo delle uscite e il link al PDF. Non perdete l'occasione di essere aggiornati sulle ultime novità in arrivo nel mondo Panini!

Finalmente ci siamo! Anteprima 405 è online! Possiamo finalmente dare tutti uno sguardo all’elenco completo delle uscite dei prossimi mesi. Sono tante le novità interessanti previste per luglio 2025 (e non solo). trovate qui sotto il link al PDF completo e a quelli delle singole categorie. Come indica anche Panini, vi ricordiamo che le queste liste sono suscettibili di cambiamenti, e che troverete le uscite definitive all’interno della sezione CALENDARIO USCITE del sito. PDF completo: CLICCA QUI PER SCARICARE ANTEPRIMA 405 Sotto, nel dettaglio, i link ai PDF per area: EDITORIALE. MARVEL. DC COMICS. PLANET MANGA. PANINI COMICS. PANINI DISNEY. RISTAMPE. COLLECTIBLES. 🔗Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Anteprima Panini 405: tutti gli annunci di Maggio 2025 e il PDF!

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Anteprima Panini Comics: tutti i titoli annunciati per Aprile 2025

Lo riporta guerrestellari.net: In questa guida visuale colma di illustrazioni dettagliate in primo piano e puntuali riferimenti testuali, esploreremo tutte le numerose spade laser apparse nel progetto l’Alta Repubblica, per tutti i ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Wikideal: il primo assistente allo shopping su Amazon dove trovi tutti i tipi di sconti

Lo shopping online è ormai entrato a far parte delle abitudini delle persone, diventate sempre più esigenti in fatto di acquisti sul web.