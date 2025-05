Anteprima di Mission | impossible - the final reckoning con un gadget in omaggio

In attesa del debutto ufficiale il 22 maggio, “Mission: Impossible – The Final Reckoning” offre un’anteprima esclusiva al The Space Cinema Bologna lunedì 19 maggio. Non perdere l’occasione di vivere l’emozione della nuova avventura di Ethan Hunt, con un gadget omaggio per tutti i partecipanti. Un evento da non perdere per i fan della saga!

In attesa dell’uscita ufficiale prevista per il 22 maggio, “Mission: Impossible – The Final Reckoning” arriva in anteprima al The Space Cinema Bologna lunedì 19 maggio. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati della saga, che potranno vivere in anticipo l’adrenalina della nuova. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Anteprima di “Mission: impossible - the final reckoning” con un gadget in omaggio

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'ultima "Mission impossible" di Tom Cruise contro l'Intelligenza artificiale

Lo riporta msn.com: In anteprima a Cannes “Mission: Impossible The Final Reckoning”. L’ultimo capitolo della saga è capace di mescolare adrenalina e riflessione filosofica ...

Anteprima di “Mission: impossible - the final reckoning” con un gadget in omaggio

Secondo bolognatoday.it: In attesa dell’uscita ufficiale prevista per il 22 maggio, “Mission: Impossible – The Final Reckoning” arriva in anteprima al The Space Cinema Bologna lunedì 19 maggio. Un’occasione imperdibile per tu ...

Mission: Impossible - The Final Reckoning, Tom Cruise svela come l'acrobazia del film sia nata per scherzo da TikTok

Si legge su comingsoon.it: Durante il Festival di Cannes 2025, il regista di Mission: Impossible - The Final Reckoning insieme a Tom Cruise ha raccontato di come l'acrobazia più pericolosa del film sia nata per scherzo.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il gameplay di Farming Simulator 22 verrà mostrato questa sera in anteprima mondiale a FarmCon 21

GIANTS Software ha dato il via all’edizione di questo anno di FarmCon mostrando i nuovi cicli stagionali in Farming Simulator 22.